Stajyer nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre stajyer mi, stajer mi?

Stajyer nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre stajyer mi, stajer mi?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘stajyer’dir. Stajyer mi, stajer mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘stajyer'dir.

STAJYER NE DEMEK: Staj yapan kimse.

STAJYER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “stajyer, stajer” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı stajyer şeklinde olmalıdır.

Stajer (Yanlış kullanım)

Stajyer (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okuldan sonra stajyer olarak işe başladı.”