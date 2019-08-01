Stajyer nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre stajyer mi, stajer mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘stajyer'dir.
STAJYER NE DEMEK: Staj yapan kimse.
STAJYER NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “stajyer, stajer” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı stajyer şeklinde olmalıdır.
Stajer (Yanlış kullanım)
Stajyer (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Okuldan sonra stajyer olarak işe başladı.”