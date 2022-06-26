Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones… Ünlü film bestecisinden hayranlarını üzen açıklama

Birbirinden ünlü film müziklerine imza atan Oscar ödüllü efsanevi besteci John Williams, Indiana Jones 5'ten sonra filmler için beste yapmayı bırakabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones gibi birbirinden ikonik film müziğine imza atan John Williams, müzik yazmaya devam etmeyi planladığını, ancak “The Fabelmans” ve “Indiana Jones 5” vizyona girdikten sonra filmlerde çalışmayı bırakabileceğini söyledi.

60 yıl, düzinelerce film için çalıştıktan ve beş Oscar’dan sonra, efsanevi besteci John Williams hayranlarını üzen açıklamayı yaptı.

Associated Press ile yaptığı yeni bir röportajda Williams, şu anda “Indiana Jones 5” müzikleri için son rötuşları yaptığını ve bunun çalıştığı son filmi olabileceğine inandığını söyledi.

Williams, “Şu anda benden biraz daha genç olan Harrison Ford’un sanırım son filmi olacağını açıkladığı ‘Indiana Jones 5’ üzerinde çalışıyorum. Yani düşündüm ki: Harrison yapabiliyorsa, belki ben de yapabilirim.”

Williams film kariyerine son vermeye hazırlansa da özellikle konser salonu için müzik yazmaya devam etmeyi planlıyor. 90 yaşındaki besteci, büyük bir film çekmenin altı ay sürdüğünü söyleyerek ekliyor: “Hayatımın bu noktasında benim için uzun bir taahhüt.”

Steven Spielberg’in 29. filmi “The Fabelmans” bu sonbaharda sinemalarda olacak. Williams ve Spielberg arasındaki işbirliği, “Jaws”, “Jurassic Park”, “E.T.” ve elbette “Indiana Jones” serisi ile dikkat çekmişti. Williams’ın son iki film müziği çalışmasının da Spielberg ile olması ayrıca anlamlı oluyor.

Ünlü besteci müziğe bakışını ise şu sözlerle özetledi:

“Bana nefes alma yeteneği verdi, yaşama yeteneği ve bedensel hayatta daha fazlası olduğunu anlama yeteneği… Manevi bir yaşam, sanatsal bir yaşam, gündelik gerçeklerin sıradanlığının üzerinde bir alan var. Müzik, insanın düşüncesini şiir düzeyine yükseltebilir. Müziğin insanlık için ne kadar gerekli olduğunu düşünebiliriz. Müziğin dilden daha eski olduğunu, muhtemelen daha konuşamadan davul çalıp saz üflediğimizi tahmin etmeyi her zaman sevmişimdir. Bu yüzden insanlığımızın önemli bir parçası.”

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