Star Wars’un ikonik müziklerini yapan John Williams yeniden iş başında

Star Wars'un (Yıldız Savaşları) ikonik müziğinin bestecisi John Williams bu defa da Obi-Wan Kenobi dizisi için çalışıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ödüllü besteci John Williams, onuncu kez Yıldız Savaşları serisine geri dönüyor. 90 yaşındaki piyanist Disney+’ın yeni dizisi için piyano başına geçiyor.

Başlangıçta bir fim olarak tasarlanan hikâye, “The Mandalorian”ın ardından geliyor. Dizi, bir zamanlar Alec Guinness tarafından ve daha yakın zamanda Ewan McGregor tarafından canlandırılan “Yıldız Savaşları” filmlerinin ikonik Jedi ustası hakkında. Dizi, 25 Mayıs 2022’de Disney+’ta başlıyor ve Williams’ın besteleri de geçen hafta kaydedildi.

Hikâye, “Yıldız Savaşları: Sith’in İntikamı”ndan 10 yıl sonra başlıyor.

Williams, dizi müzikleri bestelemediği için, dizinin müziğini hazırlamış olması dikkat çekiyor. Williams, şimdiye kadar Irwin Allen, Richard Donner ve Steven Spielberg gibi film yapımcılarıyla beyaz perde için büyük projelere imza attı. Geçtiğimiz günlerde 90 yaşına giren Williams, Star Wars serisinin yeni dizisi yanında The Fablemans ve Indiana Jones’un yeni filmi için de çalışmalar yaptı.

İlginizi Çekebilir Hollywood'un tüm filmlerinde onun imzası var

İlginizi Çekebilir Yıldız Savaşları'nın oyuncusu sadece adını tweetleyerek binlerce beğeni aldı