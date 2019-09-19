Statue of Mirrors’dan ikinci video klip
Klibin yönetmenliğini gectiğimiz senelerde “Meteorlar” ve “Gulyabani” filmleriyle bircok uluslararası yarısmadan odulle donen Gürcan Keltek üstlendi. Gecmişten bugüne metaforlarla dolu imajlardan, soyut kesitlerden oluşan video, filmik evrende hafızayi imgelerle yeniden canlandırıyor.
Rae tarafından kurulan Statue of Mirrors, kendi adını taşıyan ilk albümünü geçtiğimiz aylarda dijital platformlarda yayınlayarak müzikseverlerle buluşturmuş ve yaz döneminde ilk video clip “Is it real? “için yayınlanmıştı.
“We Deny”' için ikinci video klibin yayınlamasıyla eş zamanlı olarak 11 parçalık albüm, LP formatında da yayınlandı.