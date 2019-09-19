Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Statue of Mirrors’dan ikinci video klip
Statue of Mirrors’dan ikinci video klip
İstanbul çıkışlı modern elektronik müzik grubu Statue of Mirrors’un kendi adını taşıyan albümünden ikinci video klibi “We Deny” şimdi yayında.
Kültür Sanat 19 Eylül 2019 - 09:04

Klibin yönetmenliğini gectiğimiz senelerde “Meteorlar” ve “Gulyabani” filmleriyle bircok uluslararası yarısmadan odulle donen Gürcan Keltek üstlendi. Gecmişten bugüne metaforlarla dolu imajlardan, soyut kesitlerden oluşan video, filmik evrende hafızayi imgelerle yeniden canlandırıyor.

Rae tarafından kurulan Statue of Mirrors, kendi adını taşıyan ilk albümünü geçtiğimiz aylarda dijital platformlarda yayınlayarak müzikseverlerle buluşturmuş ve yaz döneminde ilk video clip “Is it real? “için yayınlanmıştı.

“We Deny”' için ikinci video klibin yayınlamasıyla eş zamanlı olarak 11 parçalık albüm, LP formatında da yayınlandı.

Son güncelleme: 18:06 - 19.09.2019