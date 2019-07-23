Statue of Mirrors’un ilk klibi yayında

Statue of Mirrors grubunun ilk klibi ‘Is It Real?’ yayında. Çekimleri İstanbul'da tamamlanan klibin yönetmenliğini Elif Gülen üstlendi. Gerçekler ve hayaller arasında gidip gelen bir yolcuğu anlatan klibin montajı Asya Leman tarafından yapıldı.

Rae tarafından kurulan Statue of Mirrors, kendi adını taşıyan ilk albümünü geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluşturdu. LP olarak da yakında yayınlanacak olan albüm 11 parçadan oluşuyor. Grubun hikayesi 20 yıl önce Londra'da başladı. Geçtiğimiz yıl, ilk albümü için tekrar kolları sıvayan Rae, tüm şarkıların söz ve müziği kendine ait olan albümün aranjmanını Hakan Kurşun ile birlikte üstlendi. Ressam Sinem Kaya'nın “Yol” isimli çalışması kullanılan albüm kapağının tasarımı ise Musa Özçelik ve Kaan Güryuva imzası taşıyor.

Deneysel öğelerle harmanlanmış, müzik ve vokallerde yaratılan sekanslarla sonu belli olmayan bir yolculuğa çıktığımız albümde; kayıtlarda melankolik melodilerle değişken ritimler buluşturularak çelişkileri betimleyen kompozisyonlar oluşturulmuş. Rae, kişisel simgelerle dolu olan vokallerini, geçmişten bugüne uzanan monolog ve diyalogların rastlantısal yansıması olarak tanımlıyor.