Stephen King’in beklenen kitabı ‘Yazma Sanatı’ okurlarla buluşuyor

Kimi acı kimi tatlı anıların samimi bir mizahla harmanlandığı ve hayat deneyiminden süzülmüş pratik öneriler içeren Yazma Sanatı, yazmaya ilgi duyan herkesin başucu kitabı olacak! Gökçe Yavaş'ın çevirisini yaptığı kitap 256 sayfa… King, kitaplarının ortaya çıkış süreçlerine, hayatının dönüm noktalarına, evliliğine, çocuklarına ve ailesine değinerek bir yazarın nasıl biçimlendiğini anlattığı ‘Yazma Sanatı'nda; kendi serüvenini, ‘Hırsın, arzunun, şansın ve biraz da yeteneğin rol aldığı dağınık bir büyüme süreci' olarak tanımlıyor.

MUTLU OLMAK

Yazar “Yazmanın amacı para kazanmak, ünlü olmak, sevgili bulmak, sevişmek ya da arkadaş edinmek değildir. Sonuçta amaç, eserinizi okuyacak insanların hayatlarını ve kendi hayatınızı zenginleştirmektir. Amaç; uyanmak, iyileşmek ve başa çıkmaktır. Mutlu olmaktır, tamam mı? Mutlu olmak. Bu kitabın bir kısmı, belki büyük bir kısmı, benim yazmayı nasıl öğrendiğimle ilgili. Çoğu, sizin nasıl daha iyi yazabileceğinizle ilgili. Geri kalanı ve belki en iyi kısmı da bir izin kâğıdı gibi: Yapabilirsiniz, yapmalısınız ve başlayacak kadar cesursanız yapacaksınız. Yazmak bir sihir, her yaratıcı sanat dalı kadar ab-ı hayat. Su bedava. İçseniz” diyor…

BİR BAŞYAPIT

Stephen King'in bu yarı anı yarı kılavuz niteliğindeki muhteşem eseri bir yandan yazarın çalışma ve üretme sürecine ışık tutarken bir yandan da yazmak isteyenlere yol gösteriyor. Çocukluğundan kariyerinin zorlu ilk günlerine ve 1999'da geçirdiği ölümcül kazaya kadar King'le beraber yazarlığın engebeli yollarında yürüyeceksiniz. Yazma Sanatı, okuyan herkesi etkileyerek cesaret aşılayacak bir başyapıt.