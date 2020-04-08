Steve Carrel ve John Malkovich’in yeni dizisinden ilk detaylar

Başarılı pilot General Mark. R. Nair'in (Steve Carrel) en büyük hayali Hava Kuvvetleri'nde söz sahibi olabilmektir. ABD Silahlı Kuvvetleri'nin yeni kurduğu Uzay Bölüğü'ne atanan Mark burada kendi aynı kısır döngünün içinde hapsolmuş hisseder. Şüpheci bir karakteri olan Mark, kendini mesleğine o kadar adamıştır ki ailesiyle vedalaşıp, Colorado'ya çok uzak bir üsse gitmeyi hiç düşünmeden kabul eder. Beyaz Saray'dan gelen beklenmedik bir emir ise her şeyi değiştirir. Mark ve birbirinden renkli bilim insanları yeniden aya gidip, orada hakimiyet kurmak üzere harekete geçer.

Yeni bir tür komedi dizisi olan Space Force'un yapımcılığını The Office'ın yaratıcıları Steve Carell ve Greg Daniels üstleniyor. Başrollerinde John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz gibi usta isimlerin yanı sıra Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow ve Don Lake yer alıyor. Dizinin yürütücü yapımcılığında ise yine The Office'in de yürütücü yapımcılığını üstlenen Howard Klein/3Arts bulunuyor.

Space Force, 29 Mayıs 2020 Cuma günü yayınlanacak.