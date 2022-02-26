Steven Spielberg, yeni projesi için hazırlıklara çoktan başladı

Son olarak Oscar'da birkaç dalda yarışan West Side Story yönetmeni Steven Spielberg, Steve McQueen'in canlandırdığı bir dönemin ikonik karakteri Frank Bullitt'ten ilham aldığı yeni bir film için hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Steven Spielberg, 1968 gerilim filmi Bullitt’te Steve McQueen’in canlandırdığı ikonik karakter Frank Bullitt merkezli yeni bir orijinal hikaye üzerinde çalışıyor. Spielberg aynı zamanda Kristie Macosko Krieger ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenecek ve senaryoyu Josh Singer kaleme alacak.

Kaynaklar, bunun orijinal filmin yeni bir çekimi olmayacağını, karaktere odaklanan yeni bir fikir olduğunu söylüyor. Steve McQueen’in oğlu Chad ve torunu Molly McQueen de yeni filmin yapımcılığını üstlenecek.

Ünlü yönetmene yakın kaynaklar, Spielberg’in bir süredir karaktere dayalı bir film yönetme fikri olduğunu ve karakterin hakları için McQueenler ile pazarlık etmeye başladığını söylüyor.

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