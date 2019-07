Stevie Wonder böbrek nakli olacak

Her yaştan insanın gönlüne taht kuran efsane yıldız Stevie Wonder, bir süredir böbreklerinden rahatsız. 22 Grammy ödülü ve hayat boyu başarı ödülü sahibi olan Wonder, Londra’daki konserinde hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye’de özellikle I Just Called to Say I Love You şarkısıyla bilinen 69 yaşındaki sanatçı, sevenlerine “Merak etmeyin, ameliyat olunca daha iyi olacağım” dedi ve bağışçı bulduğunu, eylül ayında böbrek nakli yapılacağını söyledi.

Ameliyat tarihine kadar üç konser daha verecek olan Stevie Wonder’a hayranları da alkışlarla destek oldu. Wonder, “Sevginiz her zaman güç kaynağı oldu. Çok teşekkür ederim” diye karşılık verdi.