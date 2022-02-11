Sting, tüm müzik kataloğunu Universal’e sattı

İngiliz şarkıcı-söz yazarı Sting, kariyeri boyunca yaptığı şarkıları Universal Music Publishing Group'a (UMPG) sattı. Anlaşma, Every Breath You Take, Roxanne, Shape Of My Heart, Message in a Bottle gibi klasikler de dahil olmak üzere müzisyenin solo çalışmalarının tamamını kapsıyor.

Sozcu.com.tr

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Müzik dünyasının ünlü isimleri son dönemlerde yaptıkları rekor anlaşmalarla gündem olmaya devam ediyor. Tina Turner ile BMG, David Crosby ile Universal, David Bowie ile Warner Chappell Music ve Bruce Springsteen ile Sony Music anlaşmalarından sonra şimdi de Sting ile Universal arasında anlaşma sağlandı. Universal Music Group’un (UMG) yayın kolu UMPG, Sting ile yapılan anlaşmanın finansal detaylarını açıklamadı.

Sting, anlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kariyerim boyunca oluşturduğum işlerin değerli ve saygı duyulduğu bir yuvaya sahip olması benim için kesinlikle çok önemli. Bu, sadece hayranlarla yeni yollarla bağlantı kurmak için değil, aynı zamanda şarkılarımı yeni dinleyiciler, müzisyenler ve nesillerle tanıştırmak için de önemli.”

Sting’in kurucu ortağı, solisti ve basçısı olduğu The Police, 1978 ile 1983 yılları arasında beş stüdyo albümü yayınladı. Sanatçı solo olarak 1985’te “The Dream of Blue Turtles” ile başlayan bir düzineden fazla stüdyo albümü yayınladı. Son kaydı “The Bridge” ise kasım ayında müzikseverlerle buluştu.

70 yaşındaki sanatçı kariyeri boyunca Billboard Magazine, Altın Küre ve Emmy Ödülü ve BRIT Ödülü dahil pek çok ödül aldı ve ayrıca dört kez de Oscar’a aday gösterildi.

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