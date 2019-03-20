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Stranger Things 3. sezon resmi fragmanı yayınlandı
Netflix'in fenomen dizilerinden Stranger Things'in 3. sezonunun fragmanı yayınlandı.
Kültür Sanat 20 Mart 2019 - 16:27

Netflix'in fenomen dizilerinden Stranger Things'in üçüncü sezonunun 4 Temmuz'da izleyicilerle buluşacağı açıklandı. Cary Elwes ve Jake Busey, yeni sezonda kadroya dahil olacak. Netflix içerik sorumlusu Ted Sarandos, daha önce yaptığı açıklamada iki yeni karakterin de yan karakterler olacağını ve hikayeye dair çok temel etkileri olmayacağını söyledi. Sezona dair en önemli ipuçları ise yapımcı Shawn Levy'den geldi. Yeni sezonun 1985 yazında geçeceğini söyleyen Levy, hikayenin yönünün biraz değişeceğini ve artık Will'in peşinden daha fazla koşulmayacağını da ekledi.

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