Stranger Things hayranlarına müjde: Devam projeleri yolda

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things spin-off projelerle devam edebilir. Dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler, Stranger Things evrenini genişletiyor.

Sozcu.com.tr

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Son sezonuyla 1,15 milyar saatin üzerinde izlenen Netflix’in popüler dizisi Stranger Things, biraz daha genişliyor. Dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, dizinin son sezonu için hazırlanırken bir yandan da yeni projeler için çalışmaya başladı bile.

Duffer Kardeşler, Netflix ile ortaklıklarının bir parçası olarak yeni bir prodüksiyon şirketi kurdular. Upside Down Pictures isimli şirket, Ozark yapımcısı Hilary Leavitt tarafından yönetilecek. Leavitt “Duffer Kardeşler, ilham veren türden hikayeler yaratmayı hedefleyecek. Sıradan olanın olağanüstü ile buluştuğu hikâyeler yaratacak” dedi.

Şirket ve Duffers, hazırlık aşamasında oldukları bazı projeleri de açıkladılar. Öncelikle Stranger Things dünyasında geçen bir tiyatro oyunu üzerinde çalışıyorlar. The Crown ve Billy Elliot’taki çalışmalarıyla tanınan Emmy ve Tony ödüllü Stephen Daldry oyunu yönetecek. Ayrıca bir de Stranger Things spin-off dizisi de yapım aşamasında.

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