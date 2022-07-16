Stranger Things ile meşhur olan şarkının sahibi ilk defa açıkladı

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things ile yıllar sonra yeniden meşhur olan Running Up That Hill'in yaratıcısı Kate Bush, ilk defa şarkının yeniden popüler olmasıyla ilgili konuştu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şarkı, Stranger Things’te kullanıldıktan sonra yeniden popüler oldu ve İngiltere’de bir numaraya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Şarkının yaratıcısı Kate Bush, ilk defa BBC Radio’ya şarkı hakkında konuştu.

“Parçanın biraz dikkat çekeceğini düşündüm. Ama böyle bir şey olacağını hiç hayal etmemiştim. Oldukça heyecan verici. Ama gerçekten çok şaşırtıcı, değil mi? Demek istediğim, bütün dünya çıldırdı.”

Şarkının yeni, genç dinleyicilerine değinen sunucu Emma Barnett, şarkıcıya şarkının anlamını da sordu. Bush ise şu şekilde yanıt verdi:

“İnsanların bir şarkıyı dinlemelerini ve ondan istediklerini almalarını gerçekten seviyorum. Ama başlangıçta, bir erkek ve bir kadının birbiriyle yer değiştirmesi fikriyle ortaya çıkmıştı. Sadece diğer taraftan nasıl hissettirdiğini anlamak…”

Bush, şarkının adının nasıl ortaya çıktığından da bahsetti:

“Aslında adı ‘Tanrı ile Anlaşma’ idi. Bence sadece plak şirketi, insanların bunun hassas bir başlık olduğunu düşünmesinden endişelenip radyoda çalınmayacağından korktu ve bunun üzerine de ismi değişti.”

17 Haziran Cuma günü, “Running Up That Hill”in Resmi Single Listesi’nde 1 numaraya ulaştığı açıklandı; şarkı 1985’te ilk yayınlandığında sadece 3 numaraya kadar yükselmişti.

İlginizi Çekebilir Stranger Things'te çalan şarkı ABD'nin 'En İyi 10 Hit' listesinde