Stranger Things oyuncusuna “tuhaf” davranış

Netflix'te yayınlanan "Stranger Things" dizisiyle tanınan Joseph Quinn, hayranlarıyla bir araya geldiği çizgi roman fuarı Comic Con'da duygusal anlar yaşadı.

Sozcu.com.tr

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29 yaşındaki İngiliz aktör Joseph Quinn, pazar günü Olympia Londra’daki Comic Con etkinliği sırasında, bir hayranının kendisine “herkesle konuşmak için zaman ayırdığı için” teşekkür etmesiyle duygulandı.

Yayınlanan bir videoda, bir hayranın selamlamaya zaman ayırdığı için nazikçe teşekkür etmesi ve yoğun ilgi sebebiyle Quinn’in gözyaşlarına boğulduğu görüldü.



Ancak, yüzlerce hayranın onu görmek için sıraya girdiği söylendiği için, personelin etkinlikten önceki gün Quinn’e buluşma ve selamlama için “acele etmesi” gerektiği iddia edildi.



Bir görgü tanığı, personelin, oyuncuya “çocuk gibi” davrandığını iddia etti. Görgü tanığının, “Hayranlarıyla etkileşime girmesine, imza vermesine veya herhangi bir şey yapmasına izin vermiyorlardı” demesi şaşırtıcı anlara sebep oldu.

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