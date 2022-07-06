Stranger Things sezon finalindeki ilginç ayrıntı ortaya çıktı

Bilimkurgu dizisi "Stranger Things"in sezon finalindeki ilginç ayrıntıyı dizinin oyuncusu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Oyuncu David Harbour, “Stranger Things” dizisinin dördüncü sezon finalinde kullandığı kılıcın Arnold Schwarzenegger’in “Conan” filmlerinde kullandığı silahla aynı olduğunu açıkladı.

Netflix’in ilgi gören popüler dizisi “Stranger Things”in dördüncü sezonunun dokuzuncu bölümünde, Jim Hopper (David Harbour) ve Joyce Byers (Winona Ryder), canavarları tuzağa düşürme ve öldürme planlarından kurtulduktan sonra bir Rus hapishanesinde ölümcül bir Demogorgon ile karşı karşıya kalıyor.

Dizide Hopper yere uzanıyor ve Demogorgon’la cesurca savaşmadan önce orada bırakılan bir kılıcı alıyor.

Daily Mail’in haberine göre, 47 yaşındaki ABD’li aktör Harbour da, kılıcın 1982 yapımı “Conan the Barbarian” ve devamı “Conan the Destroyer” filminde Arnold Schwarzenegger tarafından kullanılanla aynı kılıç olduğunu açıkladı.

Harbour, 74 yaşındaki Schwarzenegger’den “tekniği” hakkında ipuçları istediğini ve “cehennem kadar ağır” diye şaka yaptığı kılıcı kullanmaktan “onur duyduğunu” söyledi.

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