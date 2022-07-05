Stranger Things yaratıcılarından dizinin final sezonuyla ilgili yeni açıklama geldi

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things'in dördüncü sezonunun ikinci kısmı yayınlanmaya yeni başlamışken dizinin yaratıcılarından final sezonuyla ilgili de açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in popüler dizisi Stranger Things, pandeminin de etkisiyle verdiği uzun aradan sonra iki kısım olarak yayınlandı. Dizinin yaratıcılarından Matt Duffer ve Ross Duffer daha önce dizinin nihayet beşinci sezonda hayranlarıyla vedalaşacağını belirtmişlerdi. Şimdi Duffer Kardeşler’den diziyle ilgili bir yeni açıklama daha geldi.

Dördüncü sezonu diğer sezonlardan hem bütçe olarak daha pahalı hem de daha uzun olan dizinin, yeni gelecek final sezonunun daha kısa olacağı belirtildi.

Happy Sad Confused isimli podcast’e konuşan Ross ve Matt Duffer bölümlerin çoğunun geçen sezon olduğu gibi uzun olmayacağını açıkladı. Ancak yine de dizi finalinin uzun metrajlı bir film gibi olabileceğinin de sinyalini verdiler: “2,5 saatlik sadece bir bölümümüz olacak.”

Dizinin 2024 yılında son sezonunu yayınlamasıyla final yapması bekleniyor. Duffer Kardeşler daha önce tüm hikayenin en başından beri belli olduğunu da belirtmişti.

Ayrıca fenomen dizi, bu sezonuyla eski bir şarkının da yeniden parlamasını sağladı. Dizide çalan Kate Bush’un 1985’te çıkan “Running Up That Hill” isimli şarkısı dizi sayesinde yeniden müzik listelerinin zirvesinde yer almaya başladı.

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