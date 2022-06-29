Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown, Russo Kardeşler’in filminde rol alacak

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things ile yıldızı parlayan Millie Bobby Brown'ın yeni projesi belli oldu. Brown, Marvel Sinema Evreni'nin vazgeçilmez yönetmenleri Russo Kardeşler'in Netflix için çekeceği bilim kurgu filminde rol alacak.

Sozcu.com.tr

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Stranger Things’den Millie Bobby Brown, Avengers: Endgame ve Avengers: Infinity War’ın yönetmenleri Russo Kardeşler’in yeni bir Netflix filminde oynayacak.

Simon Stålenhag’ın The Electric State isimli kitabından uyarlanan ve kitapla aynı ismi taşıyacak olan filmde Chris Pratt’in de kadroya katılmak için görüşmelerde olduğu söyleniyor. Senaryoyu Infinite War ve Endgame’i yazan Christopher Markus ve Stephen McFeely yazdı. Yapımın bu sonbaharda Atlanta’da başlayacağı belirtiliyor.

The Electric State, Russo Kardeşler’in The Gray Man gibi Netflix ile yaptığı birçok projeden sadece biri.

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