Stranger Things yıldızının yeni film projesi belli oldu

"Stranger Things" dizisinin yıldızı Maya Hawke, ünlü oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper'ın biyografik filmi Maestro'nun kadrosuna katıldı.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in bilimkurgu dizisi “Stranger Things”te rol alan ve aynı zamanda anne-babası Uma Thurman ile Ethan Hawke gibi oyuncu olan Maya Hawke, ünlü şef ve besteci Leonard Bernstein’in hayatını anlatan biyografik filmde yer alacak.

Daily Mail’in haberine göre, 23 yaşındaki Amerikalı aktris, Bernstein’ın kızı Jamie’yi canlandıracak.

West Side Story gibi eserlerin arkasındaki Amerikalı bestecinin hayatını anlatacak olan filmde, Berstein’i Bradley Cooper ve karmaşık bir aşk yaşadığı Felicia Montealegre’yi de Carey Mulligan canlandırıyor.

ŞANSLI OLDUĞUNUN FARKINDA

İki ünlü ismin çocuğu olarak oyuncu olmasının “işleri kolaylaştırdığını” kabul eden Maya Hawke, “Sevdiğim şeyi yapmamı bu kadar kolaylaştırdıkları için çok minnettarım. Sanırım ünlü oldukları için şanslıyım ve eğer berbat bir iş çıkarırsam o imtiyazları kaybedeceğim. Ve olması gereken de bu. Bu yüzden sadece mahvetmemeye çalışacağım” diyor.

Steven Spielberg ve Martin Scorsese’nin de yapımcıları arasında yer aldığı filmin çekimlerine önümüzdeki ay New York’ta başlanması bekleniyor.

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