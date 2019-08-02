Stranger Things’in Jim Hopper’ı ile ilgili yapımcılardan açıklama

Stranger Things’in Jim Hopper’ı ile ilgili yapımcılardan açıklama

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things’in Jim Hopper karakteri ile ilgili konuşan yapımcı Matt Duffer, "Ona (Hopper) her zaman daha karanlık bir son, daima bir Han Solo fedakarlık anı vermek istedik" dedi.

Geçtiğimiz günlerde 3’üncü sezonu yayınlanan Stranger Things’teki sevilen karakter Jim Hopper’ın akıbetinin ne olacağı hala merak ediliyor. Birçok izleyici Hopper’ın ölmediğine yönelik yorumlarda bulunuyor.

Son sezonunda Star Wars’a yönelik birçok göndermenin yer aldığı Stranger Things'in yapımcı kardeşleri Matt ve Ross Duffer, Starcourt Alışveriş Merkezi’nde meydana gelen patlamada ölmüş gibi görünen Jim Hopper ile ilgili açıklama yaptı.

Matt Duffer, Entertainment Weekly'e verdiği bir röportajda karakter ile ilgili, “Biz hep İmparator'un Dönüşü hakkında konuşuruz. Ona (Hopper) her zaman daha karanlık bir son, daima bir Han Solo fedakarlık anı vermek istedik” dedi.

Steve Harrington (Joe Keery) da final bölümünün son sahnesinde film kiralama dükkanında İmparator'un Dönüşü filminden de bahsediyor. Bu açıklamanın ve ipuçlarının ardından Hopper'ın Stranger Things'in yeni sezonunda da yer alması bekleniyor.