Stranger Things’in ne zaman final yapacağı belli oldu

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in, dördüncü sezonunun yayınlanma tarihi ve hit dizinin ne zaman final yapacağı belli oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2016’da başlayan Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono ve Matthew Modine gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmayı bekliyor.

Netflix, araya corona virüsü salgını girdiği için bir süredir beklemede olan dizinin 4. sezonunun iki kısım şeklinde yayınlanacağını duyurdu. Dizinin 4. sezonunun ilk kısmı 27 Mayıs’ta, ikinci kısmı ise 1 Temmuz’da platformda yer alacak.

Popüler Netflix dizisiyle ilgili duyuru yayın devinin resmi Twitter hesabında yayınlandı ve resmi bir poster de paylaşıldı.

ŞİMDİYE KADARKİ EN UZUN SEZON

Dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer da gelecek bölümler için umutlarını ve isteklerini tartıştıkları bir açık mektup yayınladılar. Ayrıca, Stranger Things’in dördüncü sezonunun şimdiye kadarki en uzun sezon olmasına rağmen, dizinin finalinden bir önceki sezon olduğunu da doğruladılar:

“Dokuz senaryo, sekiz yüzü aşkın sayfa, binlerce görsel efekt çekimi ve önceki sezonların neredeyse iki katı uzunluğunda bir çalışma süresi ile Stranger Things 4 şimdiye kadarki en zorlu sezondu. Bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

Kardeşler ayrıca dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasının dizi için de sonun başlangıcı anlamına geleceğine dikkat çekti:

“Yedi yıl önce, Stranger Things’in tüm hikayesini planlamıştık. O zaman, hikayenin dört ila beş sezon süreceğini tahmin etmiştik. Stranger Things dünyasında anlatılacak daha birçok heyecan verici hikaye var; yeni gizemler, yeni maceralar, yeni beklenmedik kahramanlar.”

Bir basın açıklamasında da dizinin yeni bölümleriyle ilgili ipuçları verildi: “Hawkins’e terör ve yıkım getiren Starcourt Savaşı’ndan bu yana altı ay geçti. Sonuçla mücadele ederken, arkadaş grubumuz ilk kez ayrılıyor ve lisenin karmaşasında olmak, işleri daha kolay hale getirmedi. Bu en savunmasız zamanda, yeni ve korkunç bir doğaüstü tehdit ortaya çıkıyor.”

5. sezonunda final yapacak olan Stranger Things’in dördüncü sezonu ilk olarak Eylül 2019’da onaylandı ve bir sonraki şubat ayında da bir teaser yayınlandı.

İlginizi Çekebilir Stranger Things yıldızı menajerini gözünü kırpmadan kovdu

İlginizi Çekebilir Netflix'te en çok izlenen 12 dizi belli oldu