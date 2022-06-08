Stranger Things’te çalan şarkı ABD’nin “En İyi 10 Hit” listesinde

Netflix'in popüler bilimkurgu dizisi Stranger Things'in yayınlanan son sezonunda kullanılan nostaljik bir şarkı, Amerika'nın en hit 10 şarkısı listesine girmeyi başardı.

Sozcu.com.tr

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80'li yıllarda geçen bilimkurgu dizisi “Stranger Things”, Kate Bush'un 1985'te çıkan “Running Up That Hill” isimli şarkısına dördüncü sezonunun son bölümünde yer verdi.

Guardian’da yer alan habere göre, “Running Up That Hill” şarkısı, piyasaya sürülmesinden 37 yıl sonra, ABD’deki En İyi 10 Hit listesinde sekizinci sıraya kadar yükseldi.

Şarkı, 1985’te ilk yayınlandığında ABD’de 30 numaraya ulaşmıştı ve şimdiye kadarki en yüksek derecesi oydu.



Kate Bush, web sitesinde yaptığı bir açıklamada, şarkının yeniden popülerleşmesinin “gerçekten heyecan verici” olduğunu söyledi ve “diziyi seven genç hayranlar tarafından yepyeni bir hayat verildi – ben de bunu seviyorum!” diye ekledi.

Her yıl listelere geri dönen Noel şarkılarının yanı sıra, eski bir şarkının ABD’nin En İyi 10’una yeniden girmesi oldukça nadir olarak kabul ediliyor.

En son Fleetwood Mac, “Dreams” şarkısı ile, 2020’de ilk 10’a girmişti. Şarkının, viral bir TikTok videosunda kullanıldıktan sonra popülerleştiği biliniyor.

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