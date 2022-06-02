Stranger Things’te yer alan o nostaljik şarkı yeniden moda oldu
Netflix'in popüler dizisi "Stranger Things"in dördüncü sezonunda kullanılan eski bir şarkı müzik listelerinde hızlıca yükseldi.
80’li yıllarda geçen bilimkurgu dizisi “Stranger Things”, Kate Bush’un 1985’te çıkan “Running Up That Hill” isimli şarkısına yayınlanan son bölümünde yer verdi.
Times’ta yer alan habere göre, ilk yayınlandığı zaman listelerde 3 numaraya ulaşan şarkı yeniden müzik listelerinde üst sıralara oturuyor.
Şarkı, Apple iTunes listesinde ve Spotify’ın Birleşik Krallık’taki günlük listesinde zirveye yerleşti. Ayrıca dünyada en çok dinlenen şarkılar listesinde dördüncü sırada yer aldı.
Parça, dizide Sadie Sink’in canlandırdığı Max karakterinin kardeşi Billy’nin mezarını ziyaret ettiği sırada kullanıldı.
Dördüncü sezonu heyecanla beklenen “Stranger Things”, 27 Mayıs’ta yayınlandı ve ilk haftasında 286 milyon 790 bin saat izlenerek açılış rekoru kırdı.