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Stüdyo nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre stüdyo mu, sütüdyo mu?
Stüdyo nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre stüdyo mu, sütüdyo mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘stüdyo’dur. Stüdyo mu, sütüdyo mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 19 Mart 2020 - 10:20

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘stüdyo'dur.

STÜDYO NE DEMEK:

1- Sanat çalışmaları için düzenlenmiş oda.

2- Fotoğrafçının çalıştığı oda, alan, fotoğrafçı işliği.

3- Sinema, televizyon ve radyo için film çekilen, ses alınan ve yayın yapılan yer.

4- Bir odalı daire.

STÜDYO NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin stüdyo mu, sütüdyo mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı stüdyo şeklinde olmalıdır.

sütüdyo (Yanlış kullanım)
stüdyo (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni albüm çalışmaları için stüdyo kiraladı.”

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Son güncelleme: 10:21 - 19.03.2020