Stüdyo nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre stüdyo mu, sütüdyo mu?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘stüdyo'dur.
STÜDYO NE DEMEK:
1- Sanat çalışmaları için düzenlenmiş oda.
2- Fotoğrafçının çalıştığı oda, alan, fotoğrafçı işliği.
3- Sinema, televizyon ve radyo için film çekilen, ses alınan ve yayın yapılan yer.
4- Bir odalı daire.
STÜDYO NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin stüdyo mu, sütüdyo mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı stüdyo şeklinde olmalıdır.
sütüdyo (Yanlış kullanım)
stüdyo (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yeni albüm çalışmaları için stüdyo kiraladı.”