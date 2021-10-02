Stüdyo turuna çıkan Friends hayranları Courteney Cox’un sürpriziyle karşılaştı

Friends dizisinde Monica Geller rolüyle geniş hayran kitlelerine ulaşan Courteney Cox, Friends stüdyosunu ziyaret eden hayranları şakalarıyla karşıladı.

Sozcu.com.tr

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10 yıl boyunca süren ve dünya çapında hayran kitlelerine ulaşan Friends dizisi, bu yıl yayınlanan özel bölümüyle yeniden gündem oldu. Dizinin sevilen oyuncularını bir araya getiren Reunion bölümüyle beraber, hayranlar için Monica ve Rachel’ın evinde bir gece kalmak gibi özel etkinlikler de düzenlenmişti.

Şimdilerde ise Courteney Cox, yeni dizisi için çalışmalara başlamışken Friends’i de ihmal etmiyor. Cox, Warner Bros. için yeni dizisinin çekimlerini yaparken Central Perk sahnesinde Friends hayranlarını da şaşırtıyor. Cox, kendini Shining Vale dizisinin çekimlerinin arasında vardiyalı bir işte çalışıyormuş izlenimi yaratıyor.

View this post on Instagram Courteney Cox (@courteneycoxofficial)’in paylaştığı bir gönderi

Instagram’da paylaştığı videoda Cox, bir sonraki sahnesinin ne zaman olduğunu sorduktan sonra “şimdi diğer vardiyama geçmek zorundayım” diyerek Friends hayranlarının ziyaret ettiği stüdyoya geçiyor. Hediyelik eşya standında kasada durup satış yapıyor, Cantral Perk’te kahve servisi yapıyor ve araç parkı için bilet kesiyor.

Cox’un paylaştığı video kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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