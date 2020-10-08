Su altında 5 bin yıllık liman bulundu

Didim'de tekneyle geziye çıkan Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Tavşan Adası'nda su altında liman kalıntılarına rastladı. Yapılan araştırmalarda limanın 5 bin yıllık olduğu ortaya çıktı.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk tekne ile gittiği Tavşan Adası’nda gezerken, su altında parlayan taşları fark etti. Fotoğraf ve video çekerek Milet Müzesi yetkilileri ile olayın paylaşılması üzerine bölgede çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Tavşan Adası’nın liman olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

“DEPREMDE SU ALTINDA KALMIŞ”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, kalıntılarla ilgili çalışma başlatacaklarını söyledi:

* Keşif çalışmalarında Helenizim oryantasyon tarihini yeniden ele alamız gerektiği düşündüğümüz bir resimle karşı karşıyayız.

* Burası milattan önce 5 bin yılına dayanan kalıntıları bize resmetti. Bu kalıntılar, su altında ve su üstünde olmak üzere bir liman olduğunu bize anlattı.

* Liman, Minos kültürü ve medeniyetine ait bir yapı. Bölge tarihinde Minos kültürünün Didim üzerinde güçlü etkisini bize açıklıyor.

* Tavşan Adası’nın 8 kilometre açığına kadar liman kalıntılarını tespit ettik. Kalıntılar 2,5 metre ile 5 metre derinliğe ulaşan bir yapıya dağılmış durumda.

* .Burası bir deprem göçüğü ve helenizim öncesinde meydana gelen büyük bir deprem sonrasında su altında kalmış bir liman yapısı.

“TESADÜFEN FARK ETTİM”

Didim Turizm Derneği Başkanı Şentürk de tekne gezisinin ardından Tavşan Adası’nda denize girdiğinde tesadüfen kalıntılara rastladığını anlattı. (DHA)