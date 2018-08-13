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Su Soley’den Drama Köprüsü yorumu
Su Soley’den Drama Köprüsü yorumu
Su Soley, Haziran ayında piyasaya sunduğu ilk EP'si Hep Bi' Tufan'ın hemen ardından, yaklaşık 100 yaşındaki halk türküsü Drama Köprüsü'nün caz düzenlemesiyle dinleyicilerin karşısında...
Kültür Sanat 13 Ağustos 2018 - 11:53

Su Soley’in seslendirdiği Drama Köprüsü’nün düzenlemesini Emin İnal üstlendi. Caz tınıları taşıyan modern duruşuyla yeniden tüm dijital platformlarda yer aldı. Vokal, akustik piyano, elektrik gitar, kontrbas ve davulun harmanlamasıyla oluşan bu çalışma, Su Soley'in sahnede birlikte müzik yaptığı ekip arkadaşları ile oluşturduğu caz quintet le yaptığı ilk kayıt özelliğini taşıyor.

Bugüne kadar Ruhi Su, Haramiler, Suavi, Can Gox, Haramiler, Pinhani tarafından seslendirilen şarkı, Pür Recording Studios İstanbul'da canlı performans kaydı tekniği ile kaydedildi.

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