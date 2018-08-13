Su Soley’den Drama Köprüsü yorumu

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Su Soley’in seslendirdiği Drama Köprüsü’nün düzenlemesini Emin İnal üstlendi. Caz tınıları taşıyan modern duruşuyla yeniden tüm dijital platformlarda yer aldı. Vokal, akustik piyano, elektrik gitar, kontrbas ve davulun harmanlamasıyla oluşan bu çalışma, Su Soley'in sahnede birlikte müzik yaptığı ekip arkadaşları ile oluşturduğu caz quintet le yaptığı ilk kayıt özelliğini taşıyor.

Bugüne kadar Ruhi Su, Haramiler, Suavi, Can Gox, Haramiler, Pinhani tarafından seslendirilen şarkı, Pür Recording Studios İstanbul'da canlı performans kaydı tekniği ile kaydedildi.