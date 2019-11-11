Su Soley’in ‘Zamansız Aşk’ı

Sözü, müziği, düzenlemesi ve yapımı Su Soley'e ait olan şarkıda, ön plana çıkan ritmik altyapı ve duygusal sözler dikkat çekiyor. Yorumculuğu ile de büyüleyen Su Soley'in şarkıda okuduğu rap bölümleri ise Zamansız Aşk'ı daha da çarpıcı kılıyor. Şarkıda yer alan güçlü vokal tekniğiyle müzikseverlerin kulağında eşsiz bir tat bırakacak olan Su Soley, Zamansız Aşk ile dinleyenlerini bambaşka bir atmosfere sürüklüyor.

Bağımsız ve güçlü bir tarza sahip olan yeni şarkısı için uzun süredir çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü dile getiren Su Soley, yeni şarkısı için şöyle dedi: “Bu proje benim için çok büyük bir heyecan. Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğümüz Zamansız Aşk'ı nihayet dinleyicilerle buluşturuyoruz. Şarkının çok özel bir tınısı var. Sözler ise bana göre can alıcı oldu. Ortaya güzel bir çalışma koyduğumuzu düşünüyorum. Umarım herkes beğenir.”

Yeni şarkısının fotoğraf çekimi için Buse Tirman’ın objektifine birbirinden renkli ve enerjik pozlar veren Su Soley, yakında Zamansız Aşk’a klip çekecek.