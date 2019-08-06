Su ve Vicdan Nöbeti’nde Fazıl Say sürprizi… Kaz Dağları’nda konser verecek

Kaz Dağları’nda Kanada menşeli Alamos Gold şirketinin altın madeni kurmak için binlerce ağacı katletmesine ve doğayı tahrip etmesine tepki sürüyor. Bölgedeki doğal güzelliğin korunması için başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti’ne dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say’dan da destek geldi.

Say, 18 Ağustos Pazar sabah Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına ‘dur’ demek için ormanda konser vereceğini açıkladı. Say’ın açıklaması şöyleydi:

“18 Ağustos Pazar sabahı Kaz Dağları’ndaki korkunç doğa katliamına ‘dur’ demek için bir orman konseri planlıyoruz. Orman içindeki müsait mekanın tam yerini sizlere bir kaç gün içinde bildireceğiz. Piyano; bu sefer orman için geliyor Kaz Dağları’na.

Geçen yıl Truva için gelmiştim. Hatta bir de; bugün bestelediğim ‘Kaz Dağları Marşı’ bestesinin ilk seslendirilişi olacak o sabah. Bu ağaçlara, doğaya, yaşamaya ithaf bir marş. Dostlar; söz müziğin olsun. Konser doğa orman için, ama elbet insanlar da davetlidir. ‘Doğadaki en büyük erdem yaşatmaktır’ der düşünürler… Biz de ‘bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’ olacağız bu durumda, güzel ülkemizin, binlerce yıllık tarihine ve doğasına elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Sesimizle, müziğimizle… Çanakkaleliler ve tüm Türkiye ile beraber.”

Say, konser yerinin ve saatinin henüz belli olmadığını, detayları birkaç güne açıklayacağını da sözlerine ekledi.