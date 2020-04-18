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Suat Armağan’dan yeni tekli: Katibim
Suat Armağan’dan yeni tekli: Katibim
Geçtiğimiz yıl yayınladığı “Tuhaf” ve “Gitmek İstedim” parçalarıyla bağımsız müzik sahnesinde yer bulan Suat Armağan, yeni teklisi “Katibim” ile dinleyicisine sesleniyor.
Kültür Sanat 18 Nisan 2020 - 10:25

Meş Records etiketi taşıyan “Katibim”in nostaljik ve eğlenceli melodisi; yalın ve hipnotik bir dans atmosferine eşlik ediyor. “Katibim”in sözlerindeki muzip övgüleri “özgür aşk” vurgusuyla yorumlayan Suat Armağan, parçanın prodüksiyonuna 1939 yılında çekilmiş bir nişan fotoğrafından yola çıktığını söylüyor. Kendi aile albümünde keşfettiği babaanne ve büyükbabasına ait bu fotoğraf, Candan İşcan ve Kerem Ardahan'ın tasarımıyla kapak görselinde yer buluyor.

ALBÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaz başında çıkacak albümün hazırlıklarını sürdüren Suat Armağan'ın çalışmalarına bütün dijital müzik platformlarından ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme: 13:29 - 18.04.2020
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