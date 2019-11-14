Suç ve Ceza Film Festivali’nin ana teması ‘sanal dünyada adalet’

Uluslararası Suç ve Ceza Film festivalinin dokuzuncu yılının akademik programını açıklayan Prof. Dr. Adem Sözüer "Sanal Dünyada Adalet" konusunun bu yıl akademik programın ana teması olarak belirlendiğini söyledi.

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı, 22 – 28 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi merkez bina doktora salonunda düzenlenecek. Festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festival ile ilgili şunları söyledi: “Festivalin dokuzuncu yılında, akademik programın ana teması “Sanal Dünyada Adalet” olarak belirlenmiştir. Bu seneki akademik programımızda bilişim sistemleri, internet iletişim hukuku, sosyal ağlar, yapay zekâ, bilişim suçları, dijital dönüşüm, sanal alanda insan hakları gibi konularda sunumlar olacaktır. Akademik programda, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları bulunan ABD, Almanya, Brezilya, Hollanda, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye'den uzmanlar tebliğleri ile katılacaklardır.”

Özüer, festivalin temasının sanal dünya ve adalet olmasıyla ilgili neyi amaçladıklarını da şöyle tarif ett: “Amaçlarının dünyadaki dijitalleşme sürecinde ortaya çıkan sanal dünya ile bilişim araçlarının günlük hayatımızdaki rollerini, karşılaşılabilecek olası sorunları ve bu sorunların çözümlerini masaya yatırmaktır. Bunu sağlamak adına farklı tecrübe ve bilgi birikimleri bir araya getirilerek verimli bir tartışma ortamı yaratılacağını düşünüyoruz.”

21 Kasım akşamı açılış töreni gerçekleşecek olan festivalde 22-28 Kasım tarihleri arasında Beyoğlu ve City's sinemalarında adalet temalı filmler seyirci ile buluşacak. Festival süresinde Altın Terazi Uzun metraj Film yarışması ve Altın Terazi Kısa Film Projesi yarışmaları gerçekleşecek. 27 Kasım akşamı ödül töreni sonrasında 28 kasım da kazanan film ve diğer filmlerin gösterimi ile festival sona erecek.