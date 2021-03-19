Suç ve suçlu tanımının ters yüz edildiği bir dünya

Yılmaz Bey, yeni kitabınız Elia raflardaki yerini aldı. Bize kısaca konusundan bahseder misiniz?

Elia, yakın gelecekte küçük bir adada geçiyor.

Alışkanlıkların suskunluğa, suskunlukların haksızlığa, haksızlıkların cezaya dönüştüğü, suç ve suçlu tanımının ters yüz edildiği, çok da uzak olmayan bir dünya.

Kendi halinde, sessiz, sakin bir yaşamı olan bu adaya günün birinde iki yabancı gelir ve o andan itibaren ada ve adalıların yaşamı tamamen değişir. Tarihsel, siyasal ve toplumsal temeli olan büyük bir değişim bu küçük adayı beklemektedir. Ama bu değişim bildiğimiz ve alışkın olduğumuz şekilde olmaz; birey psikolojisinden yola çıkarak yepyeni bir suç tanımı oluşturulur. Teknolojiyle desteklenen bu yeni suç tanımı, ilk kez bu küçük adada hayata geçer. Olayların adada geçmesi de bu yüzdendir.

GÜNÜMÜZDEN ON YIL SONRASI

Kitapla ilgili ilk tepkiler nasıl?

Elia, diğer romanlarımdan daha farklı bir dünyada geçiyor. Olmuş olanın değil, günümüz toplumsal dinamiklerden yola çıkarak olacak olanın ele alındığı bir dünya. Ama distopya ya da bilim kurgu vari bir düşünce biçimiyle değil; sebep sonuç ilişkisinin keskinliğiyle.

Kitaba olan ilgi açıkçası beni biraz şaşırttı. Özellikle, ilginin görsel platformlara kaydığı bu dönemde bu ilgi beni sevindirdi. Kısa sürede yeni baskıya girecek olması da bu ilginin göstergesi.

Kör Adım’da geçmişi konu edinmiştiniz. Bu kitapta geleceğe dönmenize sebep nedir?

Önceki romanlarımda hep geçmişi ele aldım. Elia'da ise yakın geleceği. Aslında uzak bir gelecek değil, günümüzden on yıl sonrası anlatılıyor. Bu romanda geleceği ele almamın nedeni, bizi nasıl bir gelecek beklediğini kendi açımdan değerlendirmekti. İçinde bulunduğumuz siyasi iklimin çok da umut vaat etmediğini, bunun da gelecekte etkileri olacağını hepimiz biliyoruz. Ben daha spesifik bir şekilde ele alarak, adada yaşayan bir kişi üzerinden anlatmayı tercih ettim.

DÜNYADA HERKES SUSUYOR

Elia'nın geçtiği dönemde kadınlar toplumda geri planda yer alırken kitapta tüm haksızlıklara karşı gelen yine bir kadın oluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Dünyanın her yerinde aynı olan bir durum var; ne zaman bir ülkede iktidar totaliter bir rejime dönüşse, ilk olarak kadınların hakları ellerinden alınır. Kadının geri plana itildiği bir toplumda hayat daha teslimiyetçi bir ruh haline bürünüyor. Kadının hareketliliği beraberinde sorgulamayı, soru sormayı da getiriyor. Elia'da da böyle; kadınların geri plana itildiği bu dünyada herkes susuyor ama sesini çıkaran ve bu duruma itiraz eden de bir kadın oluyor. Ancak o zaman bir kırılma yaşanıyor.

TOPLUMSAL SUSKUNLUKLAR

Elia ile okurlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Çağımız okurlarına bir mesaj vermek bence komik olur. Dünyada neler olup bittiğinin anında öğrenildiği bir dönemdeyiz. Ve bu enformasyon çağında yarının yönelimlerini hesap etmek çok da zor değil. Tüm bunları hesap ederek, daha lokal düzeyde, yarının dünyasını her şeye sessiz kalarak yaşamayı öğrenmiş, durağan bir karakter üzerinden ele aldım.

Bireysel haksızlıklara olan sessizliğin, toplumsal suskunluklara dönüşmesinin bir resmidir Elia. Ve bu tablonun ressamı da bizleriz.