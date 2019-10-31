Suçiçeği nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘su çiçeği’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘suçiçeği’dir.
SUÇİÇEĞİ NE DEMEK: Genellikle çocuklarda görülen döküntülü, bulaşıcı, salgın hastalık.
SUÇİÇEĞİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin suçiçeği mi, su çiçeği mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı suçiçeği şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
su çiçeği (Yanlış kullanım)
suçiçeği (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çocukken suçiçeği hastalığı geçirmediğimi öğrendiğimde çok şaşırdım.”