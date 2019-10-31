Suçiçeği nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘su çiçeği’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Suçiçeği nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘su çiçeği’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'suçiçeği'dir. Suçiçeği mi, su çiçeği mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘suçiçeği’dir.

SUÇİÇEĞİ NE DEMEK: Genellikle çocuklarda görülen döküntülü, bulaşıcı, salgın hastalık.

SUÇİÇEĞİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin suçiçeği mi, su çiçeği mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı suçiçeği şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

su çiçeği (Yanlış kullanım)

suçiçeği (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çocukken suçiçeği hastalığı geçirmediğimi öğrendiğimde çok şaşırdım.”