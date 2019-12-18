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Suçüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘suç üstü’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Suçüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘suç üstü’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘suçüstü’dür. Suçüstü mü, suç üstü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 18 Aralık 2019 - 11:08

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘suçüstü'dür.

SUÇÜSTÜ NE DEMEK:

1- Birini suç işlerken yakalama, cürmümeşhut, meşhut suç.

2- Suç işlerken.

SUÇÜSTÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin suçüstü mü, suç üstü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı suçüstü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

suç üstü (Yanlış kullanım)
suçüstü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okulun kantininden bisküvi çalarken suçüstü yakalandı.”

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Son güncelleme: 11:09 - 18.12.2019
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