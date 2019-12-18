Suçüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘suç üstü’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘suçüstü'dür.
SUÇÜSTÜ NE DEMEK:
1- Birini suç işlerken yakalama, cürmümeşhut, meşhut suç.
2- Suç işlerken.
SUÇÜSTÜ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin suçüstü mü, suç üstü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı suçüstü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
suç üstü (Yanlış kullanım)
suçüstü (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Okulun kantininden bisküvi çalarken suçüstü yakalandı.”