Sukutuhayal nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sukutu hayal’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Sukutuhayal nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sukutu hayal’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘sukutuhayal’dir. Sukutuhayal mi, sukutu hayal mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sukutuhayal'dir.

SUKUTUHAYAL NE DEMEK: Hayal kırıklığı anlamındadır.

SUKUTUHAYAL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sukutuhayal mi, sukutu hayal mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sukutuhayal şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

sukutu hayal (Yanlış kullanım)

sukutuhayal (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni albümüne “sukutuhayal” ismini verdi.”