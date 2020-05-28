Sukutuhayal nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sukutu hayal’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sukutuhayal'dir.
SUKUTUHAYAL NE DEMEK: Hayal kırıklığı anlamındadır.
SUKUTUHAYAL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin sukutuhayal mi, sukutu hayal mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sukutuhayal şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
sukutu hayal (Yanlış kullanım)
sukutuhayal (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yeni albümüne “sukutuhayal” ismini verdi.”