Süleyman Seba’nın kasketli tablosu dördüncü kez davalık oldu

Ressam Serdar Samancıoğlu’nun 33 yıl önce yaptığı Süleyman Seba portresi zaman içinde efsane Beşiktaş başkanın en çok bilinen görüntüsü haline geldi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü portreyi afişlerinde, dergilerinde, hediyelik eşyalarda kullandı. Serdar Samancıoğlu da bir süre önce ‘portrenin ticari kullanımları’ hakkında telif davaları açmaya başladı.

DİZİDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Samancıoğlu, Beşiktaş dergisinin kapağında ve afişlerde kullanıldığı iddiasıyla kulübün Sportif Ürünler Şirketi’ne de 115 bin liralık, yine kulübün bir bankayla anlaştığı kredi kartı ürünü için de bankaya 16 bin liralık telif davası açmıştı. Serdar Samancıoğlu, son olarak aynı portrenin 4 yıl önce çekilen ‘Şevkat Yerimdar’ adlı dizide de izinsiz göründüğünü belirterek, yapımcı Limon Film’e 5 bin liralık tazminat davası açmıştı.

İZİNSİZ KULLANILMIŞTIR

Son olarak Kafa dergisinden şikayetçi olan ressamın avukatının mahkemeye verdiği dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

– Müvekkilim, Süleyman Seba’nın davaya konu olan yağlıboya portresini yılların verdiği birikimle büyük bir emek ve özverinin ürünü olarak 1988 yılında resmetmiştir. Tablonun orijinali Süleyman Seba’nın Beşiktaş’taki evinde bulunmaktadır. Söz konusu tablo, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeleri ve taraftarı arasında ikon olmuş, toplumun her kesimince Süleyman Seba ile özdeşleşmiştir. Tablonun Kafa dergisinin kapağında izinsiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Davalıdan şimdilik 5 bin lira maddi 10 bin lira ise manevi tazminat ödenmesini talep ederiz. (DHA)