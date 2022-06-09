Sultanahmet’teki Yılanlı Sütun’da tahribat: Üstüne kazınan yazı dikkat çekti

İstanbul Sultanahmet'teki tarihi Yılanlı Sütun'un tahrip edildiği ortaya çıktı. Tarihi esere 'Sur AŞ 2007' yazısı kazındığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "2007 yılında dönemin İBB müteahhidi herhalde anıta kendi adını kazımış. Ne desem boş" diyerek sitem etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Sultanahmet semtindeki tarihi Hipodrom’dan kalan Yılanlı Sütun'da (Burmalı Sütun) yapılan tahribatı gözler önüne serdi. 2500 yıllık sütunda, “Sur AŞ 2007” yazısı dikkat çekti.

“Ne desem boş” diyerek tahribatın görüntüsünü paylaşan Mahir Polat, şu ifadeleri kullandı:

“2501 yıl önce 31 Sparta şehir devleti düşmanı Perslilerin kılıç ve kalkanlarını eritip üstüne de isimleri kazıtarak Burmalı Sütun'u yaptılar. 2007 yılında dönemin İBB müteahhidi de herhalde buna imrenip anıta kendi adını kazımış ‘Sur AŞ 2007′”

İSTANBUL’UN EN ESKİ ANITI

İstanbul'un Sultanahmet semtinde yer alan Hipodrom’dan kalan, birbirine dolaşmış üç piton yılanının tasvir edildiği bronzdan yapılmış Antik Yunan anıtı, İstanbul'un klasik döneminden günümüze kadar ulaşmış en eski büyük boyutlu anıtı olarak biliniyor.

29 boğumu günümüze ulaşan bronz sütun, MÖ 479’da Pers ordusu karşısında birleşen Yunan şehirlerinin kazandığı zafer anısına yapılmış ve Delfi’deki Apollo mabedine dikilmişti.

Günümüze 5 metrelik bölümü gelebilen eserin alt ve üst kısmı kırıktır. Yılanlı Sütuna ait yılan kafalarından ikisi kayıptır; üçüncü kafa İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir.