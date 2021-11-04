Sümela Manastırı 4’üncü kez ziyarete kapatıldı

5 yılda 3 kez ziyarete kapatılıp açılan Sümela Manastırı, giriş yamacındaki kaya kütlesinin çelik kazıklarla sabitleme çalışması yürütülmesi için 4'üncü kez ziyarete kapatıldı.

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Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda 2016 yılında restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması başlatıldı.

BİRİNCİ KAPANIŞ

Kaya düşme riskine karşı 2015’te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019’da ziyarete açıldı.

İKİNCİ KAPANIŞ

Endüstriyel dağcılar tarafından, taş düşmelerine karşı yamaçların çelik ağlarla örülüp, güçlendirildiği manastır 7 ay ziyarete açık kalarak, ikinci etap çalışmaları için Kasım 2019’da ziyarete kapatıldı. İkinci etap çalışmalarının büyük oranda bitirilmesiyle bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, 28 Temmuz 2020’de ziyarete açıldı.

ÜÇÜNCÜ KAPANIŞ

Çalışmaların geri kalan kısmı tamamlanmak üzere manastırın kapıları, Kasım 2020’de tekrar ziyaretçilere kapatıldı. Çelik ağların yamaca serildiği bohçalama sistemiyle korunan manastır, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 1 Temmuz 2021’de yeniden ziyarete açıldı.

YENİDEN KAPATILDI

Manastır, kaya sabitleme çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararıyla 1 Kasım 2021’de ziyarete kapatıldı. Tarihi yapı giriş üstündeki yamaçta bulunan kaya kütlesinin gövdesinin delinerek, 16 metre çelik kazıklarla kalıcı olarak sabitleneceği manastırın 31 Ocak 2022’de ziyarete açılacağı belirtildi.

“GELDİK AMA GÖREMEDİK”

Manastırın içini gezemediği için üzgün olduğunu belirten Nurettin Çakır, “Misafirlerim gelmişti. Onlarla manastır turu yapalım dedik ama kısmet olmadı. Aşağıda bize manastırın kapandığını söylediler; gerçekten üzüldük. Uzun zamandır manastır tadilattaydı; geldik ama göremedik. Bitmemesi bizi üzdü” dedi.

“BELLİ SAATLERDE AÇIK KALSIN” TALEBİ

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Ragıp Pirselimoğlu da, manastırın ziyarete kapatılmasının turizmcileri olumsuz etkilediğini söyledi. Pirselimoğlu, “Manastırın haber verilmeden akşamdan karar alınıp sabah kapatılması seyahat acentelerini derinden etkiledi. Birkaç sene önce aynısını Göbeklitepede yaptılar. Seyahat acenteleri ve rehberlerin tepkisi üzerine günde 3 saat açarak tekrar hizmete aldılar. Talebimiz, tüm gün kapatılması değil, bölge turizmine hizmet vermeye devam etmesi. En azından saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında açık kalsın. Bölge turizmi zaten canlanmaya yeni başlamıştı. Bundan etkilenmeden bu ölü sezonu rahat geçirmeyi istiyoruz ifadelerinde bulundu. (DHA)



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