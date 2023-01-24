Sümela Manastırı geceleri ışıl ışıl olacak

Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı, dik yamaçtaki ışıltılı görüntüsüyle geceleri de dikkat çekecek.

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Türkiye’nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan, Trabzon’un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, 6 yıl süren restorasyonun ardından 1 Mayıs 2022’de ziyarete açıldı.

Turizmde çok daha ön plana çıkmak adına iç, dış, su kemerleri ve çevre aydınlatması da yapılan Sümela, dik yamaçtaki ışıltılı görüntüsüyle geceleri ayrı bir güzellik sunacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, “Bugün itibarıyla ışıklandırma projesi hizmete girmiştir. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı, bulunduğu konum itibarıyla eşsiz güzelliğe sahip olan manastırımız ziyaretçilerini bekliyor” dedi.

SÜMELA MANASTIRI HAKKINDA

Karadağ’ın eteklerinde vadiden 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda bulunan Sümela Manastırı, halk arasında ‘Meryem Ana’ adı ile biliniyor. Kaynaklara göre, Sümela Manastırı’nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilendi, bazı duvarları fresklerle süslendi. 19. yüzyılda büyük binaların eklenmesiyle manastır ihtişamlı bir görünüm kazandı. Bu dönemde son şeklini alan manastır, pek çok yabancı seyyahın ziyaret ettiği, yazılara konu olan bir yer haline geldi.

Sümela Manastırı, ana kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazma gibi bölümlerden oluşuyor. Mağara ve şapellerin duvarlarındaki fresklerin 12. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar farklı dönemlere ait oldukları düşünülüyor. (AA)

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