Sümela Manastırı’nda 10. ayin düzenlendi

Türkiye'nin en önemli turistik ve ibadet merkezlerinden birisi olan Sümela Manastırı'nda Hristiyan dünyasında 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen 15 Ağustos'ta 10. kez ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeo'un yönettiği ayine Yunanistan'dan çok sayıda Ortodoks katıldı.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos’ta ayin gerçekleştirildi.

2010 yılından bu yana 10. kez gerçekleştirilen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Ayine Rusya, Gürcistan ve Yunanistan’dan 350 ziyaretçi katılım gösterdi.

Trabzonsporlu futbolcular Anastasios Bakasetas ve Dimitrios Kourbelis de ayine katılanlar arasındaydı.

Ayin hazırlıklarına sabah 08.00 saatlerinde başlandı. 10.30'da başlayan ayin yaklaşık 1.5 saat sürdü.

BARTHOLOMEOS'TAN MESAJ

Törenin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos, açıklamalarda bulundu.

Meryem Ana’yı anmak için bir kez daha Sümela Manastırı’na geldiklerini ifade eden Bartholomeos, “Bu sene 10. kez tarihi Sümela Manastırı’nda Kur’an-ı Kerim’de de adına sure olan, ortak değerimiz Meryem Ana’yı anıyoruz. O seneki konuşmamızda Sümela Manastırı’nı gönülden seven ve destek veren Osmanlı padişahlarından bahsettik, onların ruhuna dua ettik. Bugün bir kez daha onlar için dua ettik. Bu tarihi manastırda ayin yönetmekten büyük onur duymanın yanı sıra manevi hazzını da yaşıyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere burada olmamıza yardımcı olan bakanlarımıza, sayın vali beye ve yerel yöneticilere şükranlarımızı ifade ederiz” dedi.

TRABZONSPOR'A BAŞARI DİLEDİ

Trabzonspor’la ilgili de mesaj veren Bartholomeos, “Bizim için kutsal olan bugün yaptığımız ayinde, sevgili Trabzon halkı için de dua ettik. Elbette başarılar yazmaya devam eden Trabzonspor’un ideali niyetlerini taktir ediyor ve takip ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Bugünkü ayinimizde bir kez daha dünya barışı için yüce Allah’a yakarırken bu güzel Karadeniz’in etrafında toplanan tüm ülkelerin selametini diledik. Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik. Annelerin, eşlerin gözlerindeki yaşlar dinsin, insanlar perişan olmasın. Barış ortamının yeniden sağlanması en büyük ve öncelikli dileğimizdir. Şehitlerimiz de bugün dualarımızdaydı. Bugün tüm Ortadoks müminlerin kalpleri burada bizimle. Hiç kuşkusuz ki bugün burada bulunan müslüman kardeşlerimiz dualarımıza katılacak, katılmışlardır. Bu düşüncelerle tüm misafirlerimizi hayır dualarımızla selamlıyor, sıhhat ve afiyetler diliyoruz” diye konuştu.

İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ AYİNE İZİN VERİLMEMESİNİ İSTEMİŞTİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sümela Manastırı'nda ayin düzenlenmemesi için iktidara çağrıda bulunmuştu. Lozan Anlaşması'nı anımsatan Zorlu, “15 Ağustos'taki ayinin derhal iptal edilmesi çağrısında bulunuyoruz” demişti. Zafer Partisi de Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından 15 Ağustos 1461'de fethedildiğini hatırlatarak, bunun yıl dönünü olan günde ayine izin verilmemesi için iktidara çağrı yapmıştı.



