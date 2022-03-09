Sümela Manastırı’nda sona gelindi

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında sona gelindi.

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Yapılan restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı’nda çalışmaların yüzde 90’lık kısmının tamamlandığını, kalan küçük bir kısmın ise çok kısa sürede tamamlanarak önümüzdeki günlerde ziyarete açılmasının planlandığını söyledi.

22 Eylül 2015’te restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılında başlamıştı.

24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğu ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi.

Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela’nın ziyaretçilere açılmasının önümüzdeki günlerde planlandığını söyledi.

Ustaoğlu, “Sümela’da 5 yılı aşkın süren restorasyonumuz geçen yıl yüzde 90 oranında tamamlanmış, sadece küçük bir kısmı kalmıştı. Şimdi çok az bir alanda kalan restorasyon ve kaya temizliği çalışması bitiyor. Ziyarete tekrar açarak ülke turizmine hizmet verecek. Hava durumunu göz önüne alıp bakanlığımız açılış tarihini açıklayacak” dedi. (İHA)

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