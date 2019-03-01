Sümela Manastırı’nın ilk bölümü hizmete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında kazı sürelerinin 12 aya uzatılması protokolü imza törenine katıldı.

’20 ARKEOLOJİK KAZIYI DESTEKLEME KARARI ALDIK’

Törende konuşan Bakan Ersoy, protokol kapsamında Muğla’da 4, Çanakkale ve Antalya’da 3´er, Denizli ve Mersin´de 2’şer, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Şanlıurfa, Gaziantep ve İzmir’de birer kazı olmak üzere toplam 20 arkeolojik kazıyı destekleme kararı aldıklarını kaydetti. Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 153 noktada kazı projesi yürütüldüğünü, bunların 31’inin yabancı 122’sinin yerli kazı başkanlıkları tarafından yapıldığını bildirerek, yerli projelerdeki en büyük sıkıntının kazı sürelerinin 45 ile 60 gün arasında sınırlı olması olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy, bu proje sayesinde kazı sürelerini 12 aya yaymayı hedeflediklerini, bunu daha fazla uzman, işçiyle destekleyeceklerini ve kazı verimliliğini artıracaklarını söyledi.



‘SÜMELA MANASTIRI’NIN İLK BÖLÜMÜ AÇILIYOR’

Trabzon’da Sümela Manastırı’nın uzun süredir restorasyon çalışmaları sebebiyle kapalı olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, “2020’den önce de oranın açılması mümkün görülmüyordu. Bakanlık olarak hızlandıracağımızı, buradaki çalışmalara ek kaynak ve bütçe ayıracağımızı söylemiştim. 18 Mayıs Müzeler Günü Sümela Manastırı’nın ilk bölümünün ziyaretçiye açılması kesinleşti. İnşallah Sümela Manastırı’nın ilk bölümünü hizmete açıyoruz” dedi.

BODRUM MÜZESİ DE AÇILIYOR

Bodrumlulara da iki müjdesi olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Bodrum Kalesi uzun süredir restorasyon sebebiyle kapalı. 18 Mayıs’ta Bodrum Müzesi’nin birinci etabını ziyaretçiye açıyoruz. 1 Haziran’dan itibaren Bodrum Kaleiçi sahnesini Bodrumluların hizmetine tekrar sunmuş olacağız. Hem güzel sanatlar bölümü hem de opera ve bale genel müdürlüğümüz geçen senelere göre zengin bir repertuvar sanatseverlerin hizmetine sunulacak. Bodrum Kaleiçi çok güzel, eski canlı günlerine 1 Haziran itibarıyla kavuşmuş olacak” diye konuştu.

DHA