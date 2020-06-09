Sümela’ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Endüstriyel dağcıların yer aldığı ekibin, çelik ağ örme çalışmalarını sürdürdüğü manastırın bazı bölgeleri, normalleşme kapsamında ziyarete açıldı.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan, Türkiye’nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı’nda, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından birinci avluya kadar olan ilk kısım, 25 Mayıs 2019’da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışması başladı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon corona virüsü salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara nisan ayında ara verildi. Sümela Manastırı’nda ara verilen restorasyon çalışmalarına mayıs ayında yeniden başlandı. Manastırda endüstriyel dağcılar, kaya düşmesine karşı yamaçları çelik ağlarla örüyor. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

İKİ NOKTADA ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

Corona virüsü salgını nedeniyle 18 Mart´ta ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, normalleşme kapsamında 1 Haziran’da yeniden ziyarete açıldı. Manastıra gelenler artık sosyal mesafe kuralına göre ağırlanıyor. Girişte ateşleri ölçülecek ziyaretçiler, maskesiz içeri alınmıyor. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, 2 kontrol noktasında ateş ölçümü uygulanan ziyaretçilerini, 10’arlı gruplarla ağırlıyor.(DHA)

