Telif davasında yeni gelişme! Sunal ailesi Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal’ın, 70’li ve 80’li yıllarda rol aldığı filmlerin yayın haklarıyla ilgili telif davaları devam ediyor. Rahmetli Kemal Sunal’ın ailesi, kendilerini ve sevenlerini üzen, yapımcıların haksız kazanç sağladıkları bu durum karşısında, bir basın toplantısı düzenleyerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladılar.

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Kemal Sunal’ın filmleriyle ilgili telif tartışmaları sürüyor. Kemal Sunal’ın eşi Gül, kızı Ezo ve oğlu Ali Sunal ile ailenin avukatı Uğur Güven bugün bir basın toplantısı düzenledi. Kemal Sunal’ın ailesi, sanatçının telif hakları için açtığı ve Yargıtay’ın 2014 yılında kendi lehlerine yönelik onadığı emsal karardan 2016 yılında dönülmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne baş vuracaklarını açıkladı. Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal sanatçının yaşadığı dönemlerde telif hakları mücadelesi hakkında bilgi verirken usta oyuncunun bir bakıma kendisi ile yarışmak zorunda kaldığını söyledi ve şöyle devam etti: “Kemal telif hakları yüzünden çok zor duruma düştü, maddi sıkıntılar çektik ama o dönem onun yapamadığı hukuk mücadelesini biz bu dönemde sonuna kadar vereceğiz”

KEMAL KENDİSİYLE SAVAŞTI

1990 yılından itibaren sinema filmleri iş yapmamaya başladı. Sinemaya gitme alışkanlığı bitti, özel televizyondan dolayı sinema sektörü duraklama devrine girdi, Kemal’le maddi sıkıntılar içine girdik, müzikal ve reklam teklifleri geliyordu ama beğenmediği için oynamadı. Sonra Saygılar Bizden dizisinde rol aldı, bu dizi bizi maddi olarak rahatlattı. Her şey iyi giderken diğer TV kanalları bu diziye rakip olmak için eski filmlerini dizinin karşısına koydular, bazen bir gecede 14 filmi birden oynuyordu, buna çok üzüldü, diziyi çok etkiledi bu durum, bize ‘Yine kendimle yarıştım, savaştım’ derdi.”

AİHM’E KADAR GİDECEĞİZ

Kemal Sunal’ın özel TV ve internetin bu günlere geleceğini tahmin etse filmlerin telif haklarını satın alacağını da sözlerine ekleyen Gül Sunal, “Ali daha sonra babasının vasiyeti kabul ettiği bu konuyu gidip filmin yapımcıları ile konuştu ama ondan da sonuç çıkmadı biz de hakkımızı mahkemede arayıp içtihat sayılan bu düzenlemeyi çıkarttık ne yazık ki mahkeme kendi kararını bozdu, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne kadar gideceğiz” dedi.



KARAR BOZMA GEREKÇESİ USULE AYKIRI

Ailenin avukatı Uğur Güven ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin lehlerindeki kararı bozma gerekçesinin usulen hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Bir oyuncu mali haklarını ancak yazılı şekilde devredilebilir. Yargıtay, sözlü söylemi bu mahkemede kabul etmiştir. Kanuni ve hukuki kurallara aykırı olarak mevzuata aykırı olarak bu kararı almıştır. Biz bu kararı düzeltme yoluna gittik, eğer bundan sonuç alamazsak önce Anayasa Mahkemesi’ne sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Sunal’ın ailesi 36 filmden telif alamadıkları için Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit’e ait olan Gülşah Film’e dava açmıştı. Mahkeme, Sunal ailesine 859 bin TL telif ödenmesine karar vermişti. GÜlşah Film, konuyu Yargıtay’a taşımış ve mahkemeden davanın reddi kararı çıkmıştı.