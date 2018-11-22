Sunay Akın, efsane kalecileri kaleme aldı: ‘Kalede 1 Başına’

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Sunay Akın, hep 1 numarayı giyen kalecilere ilişkin ilginç öyküleri ‘Kalede 1 Başına’ kitabında topladı. Kitabın lansmanı dün İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle yayınlanan kitabın lansmanına Beşiktaş Teknik Direktörü ve efsane kaleci Şenol Güneş, Malaga’da forma giyen Cenk Gönen, Milli Takım kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ve Trabzonsporlu Hüseyin Tok gibi isimler katıldı.

“TAMAM, BULDUK! KALEYE SUNAY GEÇECEK”

“Yerdeydim ve avuçlarım kızgın kömür parçalarını tutmuşum gibi yanıyordu. Sağ yanıma gelen şutu hâlâ nasıl olduğunu anlayamadığım bir refleksle kurtarmıştım. O an Lefter'in sesi duyulur: ‘Tamam, bulduk! Kaleye Sunay geçecek.” Sunay Akın, Lefter'in şutunu kurtardığında henüz 10 yaşındaydı. Kaleci kazağını çıkarıp kalemi eline aldıktan sonra bu kez kaleci öyküleri biriktirmeye başladı. Akın’ın son kitabında Nobelli bilimci Aziz Sancar, Berlin kaplanı Turgay Şeren ve onun jübile maçına katılan ünlü Rus kaleci Lev Yaşin, antrenmanlara kömür işçilerinin Zonguldak'tan gönderdiği madenci eldivenleriyle çıkan Şenol Güneş, Yaşar Kemal'e İstanbul'daki ilk evinin kapısını açan Abidin Dino'nun yeğeni Sabri Dino, düğün davetiyesinde gelinin attığı şutu karşılayan damat Yılmaz Vural, en renkli kalecilerden Varol Ürkmez ve ona elini uzatan Baba Hakkı, Nâzım Hikmet'in şiirindeki kaleci ve Albert Camus, Pavarotti ve daha birçok isim yer alıyor.