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Sunay Akın, Zeki Alasya’yı doğum gününde andı
Sunay Akın, Zeki Alasya’yı doğum gününde andı
Türk sinemanın ve tiyatrosunun gülen ve güldüren yüzü Zeki Alasya, bundan 5 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Alasya'nın yakın dostu Sunay Akın, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Alasya'yı doğum gününde andı.
Kültür Sanat 19 Nisan 2020 - 15:23

1998’de ‘Devlet Sanatçısı’ unvanına layık görülen usta sanatçı Zeki Alasya’nın vefatından 5 yıl geçti. Türk sinema ve tiyatrosunun gülen ve güldüren yüzü Zeki Alasya’yı yakın dostu Sunay Akın, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak andı.

“YOKLUĞUNDA ÜŞÜYORUZ”

Akın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, “Anadolu'da turneye çıktığı yıllarda otobüslerin kaloriferi yoktu… Sunay demişti, yanımıza küçük gaz sobalarından alır, onunla ısınırdık… Bu yüzden, televizyon programıma büyük ustamızı konuk ettiğimde, ona sürpriz yaparak o sobalardan birini getirmiştim… Tanıdığım en büyük yüreklerden, canım ustam Zeki Alasya… Yokluğunda çok üşüyoruz ama o mükemmel eserlerinle hâlâ ısınıyor yüreğimiz… İyi ki doğdun, tanıdıklarım arasında “insan” sözcüğünün karşısına adını ilk sıraya yazdığım…”

Son güncelleme: 15:32 - 19.04.2020