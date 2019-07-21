Sunay Akın’dan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a 30 Ağustos tepkisi!
Usta yazar Sunay Akın, belediye meclisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını isteyen üyelere, “30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” cevabını veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş’a tepki gösterdi.
Aktaş’ın konuşmasını paylaşan Akın, şöyle dedi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlarıyla, bağımsızlık yolunda işgal güçlerine karşı kazanılan zafer mi, halkın genelini ilgilendirmiyor?”