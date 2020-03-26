Sunay Akın’dan çarpıcı Kanal İstanbul tepkisi: ‘Bu güzel milletin geleceğine kıymayın’

Sanatçı Sunay Akın, corona virüsü salgını yaşanırken Kanal İstanbul ile ilgili ilk ihalenin yapılmasına sert tepki gösterdi: "Bir kanalımız var zaten bizim; İstanbul Boğazı... Bu doğal kanalımız yeter bize, ötesi israftır, müsrifliktir... Maddi ve manevi gücümüzü insanlarımızı korkuyla eve kapatan hayati sorunumuzu çözmek için kullanalım; bilime, halk sağlığına harcayalım..."

Yazar Sunay Akın, Türkiye corona virüsü salgını sebebiyle büyük bir kriz yaşarken, tartışılan Kanal İstanbul için ilk ihalenin yapılmasına sert tepki gösterdi. Instagram hesabından Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun bir resmini paylaşan Akın, şunları söyledi:

“Almanya'da bilim özgürdür, politikacıların oyunlarına alet edilmemiştir. Bu yüzden, bilimsel araştırma yapan kurumların, günümüzdeki salgın hastalığa yönelik bir çalışmayı sekiz yıl öncesinden öngördüğü ve başlattığı çıktı ortaya… Çünkü bilimin yolu ileri görüşlülüktür, toplumun geleceğini insan hayatını koruyacak şekilde planlamaktır…

‘HARİKA DOĞA PARÇASINI KATLETMEYELİM’

Geleceğini göremeyen ülkelerden biri olarak biz ise ne yazık ki, hastalığın yıkımlarına engel olacak yatırımlar ve halkımızı koruyacak projeler yerine ‘Kanal İstanbul’u gündeme alıyoruz!.. Nasıl olsa ölmememiz için çareyi bulduk: ‘Yakalanmamak!’.. Yapmayın efendiler, etmeyin, eylemeyin, bu güzel milletin geleceğine kıymayın… Bize şu dünyada en büyük lütuf olarak sunulmuş ‘vatan’ dediğimiz harika doğa parçasını artık katletmeyelim, kirletmeyelim, bozmayalım…

‘GÜCÜMÜZÜ BİLİME HARCAYALIM’

Bir kanalımız var zaten bizim; İstanbul Boğazı… Bu doğal kanalımız yeter bize, ötesi israftır, müsrifliktir… Hayatımız da bir tane ve ikincisi olmayacak!.. İnanın olmayacak ve kefenin de cebi yok!.. Maddi ve manevi gücümüzü insanlarımızı korkuyla eve kapatan hayati sorunumuzu çözmek için kullanalım; bilime, halk sağlığına harcayalım…”