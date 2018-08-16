Sunay Akın’dan ‘Farklı düşüncelere ihtiyacımız var’ açıklaması

Şair, yazar ve tiyatrocu Sunay Akın, siyasetçilerin yurttaşları tek tipleştirme çabalarını kurmaca oyuncaklara benzeterek, "Güzel vatanı giderek kurmalı oyuncak üreten fabrikaya dönüştürüyoruz... Oysa, bir orkestrayı oluşturan enstrümanlardan çıkan sesler gibi farklı düşüncelere ihtiyacımız var" dedi.

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Sunay Akın, Instagram hesabından kurmalı oyuncak anahtarı fotoğrafı paylaşarak, düşünce özgürlüğünün olmamasına dem vurdu. Politikacıların gündemi belirlemek için kurmalı oyuncaklar gibi kendilerine bağımlı, özgür iradesi olmayan bireylere ihtiyaçları olduğunu ifade eden Akın, “Kurmalı bireyler aynı sesi çıkarır, aynı hareketi yapar, aynı tepkiyi verirler… Halkın kurma anahtarıyla yönlendirildiğinin belgesi birbirine benzeyen, aynı kalıptan çıkan gazete manşetleridir… Ülkemizde ne yazık ki sorunlarımız düşünerek, bir arada yaşama kültürünün teminatı olan demokrasi, düşünce özgürlüğü gibi değerlerin ışığında yapılmıyor, yapılmasına izin verilmiyor… Bu nedenle, bu güzel vatanı giderek kurmalı oyuncak üreten fabrikaya dönüştürüyoruz” dedi.

‘MÜZİK İLE GICIRTI BİRBİRİNE KARIŞIYOR’

Bir orkestrayı oluşturan enstrümanlardan çıkan sesler gibi farklı düşüncelere ihtiyacımız olduğunu ifade eden Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nota bilen bir insanın özgür düşüncesiyle enstrümanından hayata kattığı müzik ile kurmalı bir bireyden çıkan ses aynı değildir… Bunu sosyal medyada çok rahat görebiliyoruz… Müzik ile gıcırtı birbirine karışıyor, ne yazık ki… Kurmalı anahtarların tarihine bakarken geldi aklıma bunlar… Bilginin ışığında yürüyen, orkestrasının nota bilen müzisyenlerden oluştuğu, kurmalı anahtarlardan uzak, bağımsız bir Türkiye umuduyla…”