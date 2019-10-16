Sunay Akın’dan İmamoğlu’na Haydarpaşa ve Sirkeci desteği

Gazetemizi ziyaret eden ve Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na sahip çıkacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na yazar ve şair Sunay Akın'dan destek geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gazetemizi ziyaret etmişti. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ile ilgili ihale sürecine dair de çarpıcı açıklamalar yapmış ve şöyle demişti:

“Eğer ‘iş sarpa sarıyor biz bu ihaleyi iptal edelim başka bir yöntemle başka birine vermeye çalışalım’ arayışındaysalar ben Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın kapısının önünde bekleyeceğim. Bu süreç mühimdir. İdari yozlaşmanın geldiği noktadır. Bu işi İBB’ye vermezler başka bir arayış içine girerlerse bakandan yetkililerin tamamına şaibe damgasını vurur. Yanlıştan dönsünler. Ya bakan bunu düzeltsin ya da Cumhurbaşkanı sürece müdahale etsin. O firmanın şu an ihaleye devam etmesi yanlıştır. Çok net.”

İmamoğlu’nun bu açıklamasına yazar ve şair Sunay Akın’dan da destek geldi. İmamoğlu’nun açıklamalarını Twitter’da paylaşan Akın, “Ben de oradayım, bir İstanbullu olarak. ‘Memleketimdem İnsan Manzaraları’nı okuruz” dedi.