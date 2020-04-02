Supap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre supap mı, subap mı, supab mı, sibop mu?

Supap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre supap mı, subap mı, supab mı, sibop mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘supap’tır. Supap mı, subap mı, supab mı, sibop mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘supap'tır.

SUPAP NE DEMEK:

1- Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak, sibop.

2- Bir devreye yerleştirildiğinde belirli şartlar altında, akımın yalnız bir yönde geçmesini sağlayan ve böylece dalgalı akımları doğrultmaya yarayan sistem, sibop.

SUPAP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin supap mı, subap mı, supab mı, sibop mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı supap şeklinde olmalıdır.

subap (Yanlış kullanım)

supab (Yanlış kullanım)

sibop (Yanlış kullanım)

supap (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Lastiklerin supap kapakları düşmüş.”